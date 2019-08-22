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"Нет разницы": промоутер Усика раскрыл правду о предстоящем бое с россиянином

1.1т Читать материал на украинском

Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о том, что украинец проведет бой в супертяжелом весе с россиянином Андреем Федосовым.

Красюк и Усик

Красюк и Усик

Укринформ

"Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым. Федосову поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Такам. Пока всех имен не могу назвать. Александру нет разницы, с кем драться. Подождите до конца недели. Скоро мы официально объявим свое решение", – сказал Красюк в интервью tribuna,com.

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Отметим, что ранее менеджер россиянина Алекс Вайсфельд заявил, что его подопечный Андрей Федосов подписал контракт на бой против Усика. Поединок якобы станет дебютом для украинца в супертяжах.

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Персоны
Александр Усик Александр Красюк
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