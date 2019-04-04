"Нет никаких щелей": американцы дали однозначный прогноз на бой Ломаченко

Посетители зала Флойда Мейвезера, которые в основном являются тренерами по боксу и профессиональными бойцами, единогласно уверены в победе Василия Ломаченко над Энтони Кроллой.

"Я за Ломаченко, мне он очень нравится. Ломаченко кроме того боя, в котором он угодил в нокдаун, не показал никаких щелей в защите. Все могут упасть. Он сделал небольшую ошибку и был в нокдауне. Он показал, что всегда думает. Не вижу его проигравшим", - заявил боксер Денис Дуглин (22-6).

"Я не знаю , кто такой Кролла, поэтому буду болеть за Ломаченко. Как этот бой организовали, если никто не знает, кто это? Ломаченко победит довольно легко", - отметил эксперт Стич Дуран.

"Энтони Кролла? Кто это? Я думаю, что победит Ломаченко. Он просто лучше других. Он должен одержать победу. Это должна быть еще одна блистательная победа. Он выйдет и насладится. Лома будет преследовать и остановит ударом по корпусу", - уверен боец UFC, Кевин Ли.

"Тебе нужно точно выбрать Лому. Прямо сейчас он один из топов. Слишком умелый. Слишком острый, слишком отличный тактически", - подытожил Дью Купер, тренер по боксу.

Остальные профессионалы в сфере бокса также отдали преимущество нашему соотечественнику.

Напомним, что бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО), состоится в ночь на 13 апреля в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе (США).

Накануне поединка букмекеры опубликовали унизительные котировки.

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