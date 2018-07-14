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Нет безопасности в Москве: бой Усик - Гассиев может не состояться

4.6тЧитать новость на украинском

Промоутер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас заявил, что организаторы боя в Москве не обеспечили нормального пребывания его подопечного в столице России. Усик может отказаться от финала боксерской Лиги чемпионов (WBSS) против Мурата Гассиева, если ничего не изменится.

"Организаторы не позаботились об отеле, охране и перелете для Усика, хотя до боя осталась неделя. Им нужно со всем разобраться, если они хотят увидеть нас в Москве. Крайний срок – понедельник. В этот день, надеюсь, Александр сядет в самолет", – сказал Климас в интервью boxingscene.

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Напомним, что чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) должен встретиться с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА, 21 июля.

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) запланирован в Москве, на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

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Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат ГассиевЭгис Климас
Место
РоссияМосква
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