"Нести "русский мир" в Киев": Грицай - о бое с Усиком

Максим Богданов Бокс 21:08, 21.05.2020

Чемпион Украины по борьбе среди молодежи, бронзовый призер чемпионата Европы Богдан Грицай назвал поступок Усика, после которого бой с ним будет отменен.

"Что должен сделать Усик, чтобы я отказался от боя? Хотя бы перестать нести "русский мир" нам в Киев", - заявил борец в интервью OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грицай заявил, что бросил вызов боксеру Александру Усику, чтобы "показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде".

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