"Нести "русский мир" в Киев": Грицай - о бое с Усиком

Грицай отказался от бокса , отметив, что Усик первым вызвал его на бой, а он выбрал вид единоборств

Усик ответил на вызов , заявив, что готов встретиться с чемпионом Украины по борьбе среди молодежи в боксерском ринге.

На видео крымчанина отреагировал бронзовый призер чемпионата Европы по вольной борьбе Богдан Грицай, вызвав Усика на бой без правил

Чемпион Украины по борьбе среди молодежи, бронзовый призер чемпионата Европы Богдан Грицай назвал поступок Усика, после которого бой с ним будет отменен.

"Что должен сделать Усик, чтобы я отказался от боя? Хотя бы перестать нести "русский мир" нам в Киев", - заявил борец в интервью OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грицай заявил, что бросил вызов боксеру Александру Усику, чтобы "показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде".

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