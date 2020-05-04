"Нереально": промоутер Ломаченко сделал важное заявление

Александр Чеканов Бокс 18:48, 4.05.2020 Обновлено: 19:27, 4.05.2020

Легендарный американский промоутер Боб Арум, который ведет дела украинского чемпиона Василия Ломаченко, ждет существенного падения денежных оборотов в боксе.

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В частности, по мнению главы компании Top Rank, пандемия коронавируса приведет к том, что организаторы боев не смогут иметь большую выручку от продажи платных трансляций.

Боб Арум
Boxing Scene

"Забудьте о 80 долларов за трансляцию. Это нереально, особенно сейчас, когда мы возвращаемся. Допустим, мы можем сделать большое событие, но люди не захотят открывать свои дома для восьми, девяти или 10 других пар. Таким образом, все больше и больше людей будут смотреть бои только со своими семьями. А вот если мы сделаем цену в 40 долларов, то это даст прирост покупок. Будущее сомнительно. Но мы должны посмотреть и понять, как мы будем действовать", – цитирует Арума Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боб Арум рассказал о серьезной проблеме с Василием Ломаченко из-за карантина.

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