Главная Новости
4 мая • обновлено в 22:49
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Нереально": промоутер Ломаченко сделал важное заявление

2.8т
Читать материал на украинском

Легендарный американский промоутер Боб Арум, который ведет дела украинского чемпиона Василия Ломаченко, ждет существенного падения денежных оборотов в боксе.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В частности, по мнению главы компании Top Rank, пандемия коронавируса приведет к том, что организаторы боев не смогут иметь большую выручку от продажи платных трансляций.

Боб Арум

Боб Арум

Boxing Scene

"Забудьте о 80 долларов за трансляцию. Это нереально, особенно сейчас, когда мы возвращаемся. Допустим, мы можем сделать большое событие, но люди не захотят открывать свои дома для восьми, девяти или 10 других пар. Таким образом, все больше и больше людей будут смотреть бои только со своими семьями. А вот если мы сделаем цену в 40 долларов, то это даст прирост покупок. Будущее сомнительно. Но мы должны посмотреть и понять, как мы будем действовать", – цитирует Арума Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боб Арум рассказал о серьезной проблеме с Василием Ломаченко из-за карантина.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Боб Арум Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12331.

    Вылечились: 1619. Умерли: 303.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – более 250 тысяч.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.55 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Победа Evil Geniuses
1.50 Сделать ставку