Непобежденный российский боксер бросил вызов Усику

Российский тяжеловес Алексей Егоров выразил готовность провести бой против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

Непобежденный боксер из РФ хочет провести титульный поединок за пояс чемпиона мира.

"Моя цель — завоевание пояса. Сейчас пояса у одного человека — Александра Усика, надо с ним боксировать. Почему нет? Это спорт, бокс, надо драться с сильнейшими. Будет чемпионом кто-то другой — буду хотеть встречи с другим. Глупо говорить, что я не хочу с ним боксировать. Я, конечно, хочу этого", — цитирует Егорова "РИА Новости".

Алексей Егоров http://obninsk-discovery.ru

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Как сообщал OBOZREVATEL, после победы над Тони Белью нокаутом в 8 раунде 10 ноября Александр Усик заявил о своем желании перейти в супертяжелую весовую категорию.

Одним из самых ожидаемых поединков украинца в новом весе является противостояние против британца Энтони Джошуа.

Представитель супертяжей скандальный Тайсон Фьюри, который отобрал чемпионские пояса у Владимира Кличко, уверен, что "мелкому Усику" не стоит переходить из крузервейта.