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15 декабря • обновлено в 18:14
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Непобедимый украинский супертяж забил соперника в ярком бою - опубликовано видео

2.3т
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Небитый украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (4-0, 4 КО) добыл четвертую победу на профессиональном ринге.

Игорь Шевадзуцкий

Игорь Шевадзуцкий

На вечере бокса в Болгарии 28-летний криворожанин удосрочил испанца Даниэля Роблеса (3-7-2, 2 КО). Наш соотечественник владел инициативой и методично избивал оппонента. После третьего раунда команда испанского боксера отказалась продолжать бой. Рефери присудил победу украинцу техническим нокаутом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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Непобедимый украинский боксер выиграл бой эффектным нокаутом - опубликовано видео

Напомним, что 11 августа Игорь побил малавийца Алика Огого. Бой завершился в первом же раунде.

27 июля Шевадзуцкий нокаутировал представителя Зимбабве Винсента Музири (4-0, 2 КО)

25 июня Игорь на турнире в Претории (ЮАР), уверенно работая комбинациями "корпус-голова", в первом раунде отправил в нокаут местного боксера Викуса Людеке.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Игорь Шевадзуцкий
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