Непобедимый украинский супертяж забил соперника в ярком бою - опубликовано видео

Небитый украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (4-0, 4 КО) добыл четвертую победу на профессиональном ринге.

Игорь Шевадзуцкий

На вечере бокса в Болгарии 28-летний криворожанин удосрочил испанца Даниэля Роблеса (3-7-2, 2 КО). Наш соотечественник владел инициативой и методично избивал оппонента. После третьего раунда команда испанского боксера отказалась продолжать бой. Рефери присудил победу украинцу техническим нокаутом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Напомним, что 11 августа Игорь побил малавийца Алика Огого. Бой завершился в первом же раунде.

27 июля Шевадзуцкий нокаутировал представителя Зимбабве Винсента Музири (4-0, 2 КО)

25 июня Игорь на турнире в Претории (ЮАР), уверенно работая комбинациями "корпус-голова", в первом раунде отправил в нокаут местного боксера Викуса Людеке.

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