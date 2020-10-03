Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
3,7 т.

  • Игорь Шевадзуцкий в 2015 году выступал за команду "Украинские атаманы"

  • В августе Игорь помогал россиянину Александру Поветкину готовиться к поединку против Диллиана Уайта

  • Перед боем прошла церемония взвешивания: весы под украинцем показали 120,7 кг

Игорь Шевадзуцкий

Непобедимый украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (5-0, 5 КО) добыл свою пятую победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Пловдиве, Болгария, 30-летний уроженец Кривого Рога разобрался с представителем Боснии и Герцеговины Аднаном Дероньей (3-2, 3 КО)

Наш соотечественник владел абсолютным преимуществом и просто забил оппонента в третьем раунде. Судья досрочно остановил встречу, присудив украинцу победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве в первом раунде нокаутировал Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) из Запорожья.

Перед этим Игорь в декабре прошлого года, удосрочил испанца Даниэля Роблеса (3-7-2, 2 КО).

БолгарияПловдивИгорь Шевадзуцкий