Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом. Видео
Игорь Шевадзуцкий в 2015 году выступал за команду "Украинские атаманы"
В августе Игорь помогал россиянину Александру Поветкину готовиться к поединку против Диллиана Уайта
Перед боем прошла церемония взвешивания: весы под украинцем показали 120,7 кг
Непобедимый украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (5-0, 5 КО) добыл свою пятую победу на профессиональном ринге.
На вечере бокса в Пловдиве, Болгария, 30-летний уроженец Кривого Рога разобрался с представителем Боснии и Герцеговины Аднаном Дероньей (3-2, 3 КО)
Наш соотечественник владел абсолютным преимуществом и просто забил оппонента в третьем раунде. Судья досрочно остановил встречу, присудив украинцу победу техническим нокаутом.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве в первом раунде нокаутировал Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) из Запорожья.
Перед этим Игорь в декабре прошлого года, удосрочил испанца Даниэля Роблеса (3-7-2, 2 КО).