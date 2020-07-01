Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом в 1-м раунде

Небитый украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (4-0, 4 КО) добыл свою четвертую победу на профессиональном ринге.

30-летний уроженец Кривого Рога на вечере бокса в Киеве в первом раунде нокаутировал Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) из Запорожья.

Запорожский боксер всячески пытался уклоняться от прямого размена ударами, постоянно перемещаясь по ринге. Такая тактика оказалась проигрышной. Шевадзуцкий одним ударом потряс оппонента, а второй боковой отправил Пилипенко в нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий свой поединок Игорь провел в декабре прошлого года, удосрочив испанца Даниэля Роблеса (3-7-2, 2 КО).

Ранее украинец побил малавийца Алика Огого. Бой завершился в первом же раунде.

До этого июля Шевадзуцкий нокаутировал представителя Зимбабве Винсента Музири (4-0, 2 КО).