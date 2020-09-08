Непобедимый украинский боксер вышел в ринг против Микки Рурка. Видео

Непобедимый украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) вышел на тренировку в ринг против 68-летнего Микки Рурка.

"Подвигался в ринге с известным голливудским актером Микки Рурком. Если, кто не в курсе, то Микки был профессиональным боксером и любит этот вид спорта", – написал Шелестюк в Instagram, приложив соответствующее видео.

Напомним, что Рурк с 1991 по 1994 года провел 8 боев, в 5 из которых добыл победу нокаутом. Еще одна встреча завершилась победой по очкам, а в двух была зафиксирована ничья. Микки выступал в полутяжелом весе (до 76,2 кг).

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 лет назад Рурк принял участие в выставочном турнире в Москве, выиграв бой нокаутом. Позднее стало известно, что соперником оказался бездомный и Микки избил в столице России бомжа.

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