Непобедимый украинский боксер выиграл нокаутом: итоги спорта 22 декабря

Украинец Беринчик эффектно нокаутировал соперника, защитив пояс чемпиона, а увлечение Ломаченко разозлило сеть. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 22 декабря.

Кроме того, известный промоутер предостерег Усика, украинский биатлонист показал феноменальный результат на Кубке мира и игроки "Манчестер Юнайтед" поиздевались над Моуриньо. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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