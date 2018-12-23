Непобедимый украинский боксер выиграл нокаутом: итоги спорта 22 декабря

Украинец Беринчик эффектно нокаутировал соперника, защитив пояс чемпиона, а увлечение Ломаченко разозлило сеть. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 22 декабря.
Кроме того, известный промоутер предостерег Усика, украинский биатлонист показал феноменальный результат на Кубке мира и игроки "Манчестер Юнайтед" поиздевались над Моуриньо. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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