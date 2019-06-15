Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой мощным нокаутом

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) успешно провел защиту своего титула.
На ринге в Киеве 31-летний днепрянин нокаутировал представителя Таиланда Саравута Таворнхама (20-1, 15 КО).
Весь бой прошел под диктовку нашего чемпиона. Претендент проигрывал в маневренности и скорости принятий решений. Начиная с 3-й трехминутки встреча стала напоминать избиение тайца.
Несмотря на то, что Далакян методично избивал оппонента, а в 8-м раунде потряс его апперкотом, стойкий Таворнхам держал удар и не собирался падать на ринг.
Финал наступил в 10-м раунде, когда после мощнейшего удара украинца, рефери принял решение досрочно остановить битву.
Далакян - Таворнхам
Сегодня
Далакян - Таворнхам
Сегодня
Далакян - Таворнхам
Сегодня
Как сообщал OBOZREVATEL, Далакян за свой поединок против Таворнхама получил сумму с шестью нулями, но в криптовалюте.
Самый необычный гонорар в истории бокса обладателю пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) выплатил генеральный партнер шоу. Наш соотечественник получит 1000000 CPT.
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