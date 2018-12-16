Непобедимый украинский боксер выиграл бой брутальным нокаутом

Интернациональный чемпион по версии WBF в тяжелом весе Владислав Сиренко (10-0, 9 КО) успешно защитил свой чемпионский пояс.

23-летний киевлянин на вечере бокса в киевском КВЦ "Парковый" в третьем раунде отправил в брутальный нокаут бразильца Марсело Насименто (18-18, 16 КО).

"Это мой десятый бой, и я очень счастлив, что провожу его в Украине. Этот соперник появился у меня, так сказать, очень "резко", потому что я должен был драться с другим оппонентом. Не было времени настраиваться, мы готовились под другого соперника. Но у меня есть очень хорошая школа бокса с любителей, спасибо тренерам – как-то подошли к этому бою. Мы победили, но есть над чем работать. Рано говорить, о том, с кем я хочу боксировать в хэвивейте за пояс – мне еще надо очень много работать. Конечно, каждый хочет встречи с чемпионом. Кто им будет, когда я поднимусь на этот уровень, не знаю", - цитирует Сиренко Xsport.ua

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Напомним, что изначально украинец должен был боксировать с аргентинцем Мануэлем Альберто Пучетой (41-12, 34 КО), однако в последний момент бой был отменен.

Ранее в рамках этого вечера бокса победу одержал еще один украинский супертяжеловес Александр Захожий (10-0, 8 КО). Как и Владислав, Александр выиграл нокаутом у представителя Бразилии.

Главным боем в "Парковом" стала вторая защита чемпионского титула WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна.