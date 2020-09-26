Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом и защитил чемпионский пояс. Видео

Максим Иншаков Бокс 13:51, 26.09.2020 Обновлено: 14:10, 26.09.2020

Непобедимый украинский представитель первого среднего веса Сергей Богачук одержал 18-ю подряд победу нокаутом на профессиональном ринге, защитив пояс WBC Continental Americas.

На вечере бокса в Мериде, Мексика, 25-летний уроженец Винницы за шесть раундов разобрался с местным боксером Алехандро Давилой (21-2-2, 8 КО).

Мексиканец с первых секунд бросился в атаку, однако нарвался на острые джебы, которые раз за разом долетали до его головы. Украинец методично избивал оппонента и после 6-го раунда Давила отказался выходить в ринг. Судьи присудили победу Богачуку техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря прошлого года Сергей на вечере бокса в рамках шоу Golden Boy, которое прошло в Калифорнии (США), побил представителя Колумбии Карлоса Галвана (17-10-1, 16 КО).

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