Непобедимый украинский боксер возвращается в ринг

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк в субботу, 9 марта, проведет свой первый поединок за последние полтора года.

На вечере бокса в Ориндже, Калифорния, украинский средневес сразится с бывшим претендентом на пояс WBA мексиканцем Анхелем Мартинесом (19-16-1,12KO).

"Чувствую себя уверенно, как и всегда. Я постоянно в тренажерном зале очень тяжело тренируюсь. Планирую атаковать с самого начала боя, проверю, из чего Мартинес сделан. Все поклонники бокса могут посмотреть прямую трансляцию на YouTube и Facebook, которая начнется 9 марта в 20:05 по тихоокеанскому времени (в 6 часов утра 10 марта в Украине)", – прокомментировал Тарас предстоящий поединок.

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Напомним, что Тарас – бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге он провел 16 боев и во всех победил, десять раз – нокаутом.

В июле 2017 года Шелестюк, владеющий чемпионским титулом WBO NABO в полусреднем весе, добыл яркую победу над Хесусом Альваресом Родригесом.

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