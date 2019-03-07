Непобедимый украинский боксер возвращается в ринг

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк в субботу, 9 марта, проведет свой первый поединок за последние полтора года.
На вечере бокса в Ориндже, Калифорния, украинский средневес сразится с бывшим претендентом на пояс WBA мексиканцем Анхелем Мартинесом (19-16-1,12KO).
"Чувствую себя уверенно, как и всегда. Я постоянно в тренажерном зале очень тяжело тренируюсь. Планирую атаковать с самого начала боя, проверю, из чего Мартинес сделан. Все поклонники бокса могут посмотреть прямую трансляцию на YouTube и Facebook, которая начнется 9 марта в 20:05 по тихоокеанскому времени (в 6 часов утра 10 марта в Украине)", – прокомментировал Тарас предстоящий поединок.
IT’S A FIGHT WEEK! I’m so excited to announce, this Saturday I will fight against former World Champion contender Martin Angel Martinez (19-16-1,12KO’s) from #Mexico All boxing fans could watch live stream on YouTube and Facebook starts at 8:05 pm PST (at 6 am in Ukraine) НЕДЕЛЯ ПОЕДИНКА! Рад объявить, что в эту субботу 9 Марта, я буду драться с бывшим претендентом на чемпионский титул Мартин Анхел Мартинес (19-16-1,12KO’s) Все поклонники бокса могут посмотреть прямую трансляцию на YouTube и Facebook, которая начинается в 20:05 по тихоокеанскому времени (в 6 часов утра в Украине) #iamTARAS #Shelestyuk #teamShelestyuk #Шелестюк
Напомним, что Тарас – бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге он провел 16 боев и во всех победил, десять раз – нокаутом.
В июле 2017 года Шелестюк, владеющий чемпионским титулом WBO NABO в полусреднем весе, добыл яркую победу над Хесусом Альваресом Родригесом.
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