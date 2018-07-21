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Непобедимый украинский боксер нокаутом выиграл бой в Москве

10.9тЧитать новость на украинском

Перспективный украинский боксер Сергей Богачук (10-0, 10 КО) в андеркарде финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) добыл свою десятую победу на профессиональном ринге. В Москве 23-летний уроженец Винницы завершил техническим нокаутом бой с представителем Грузии Николози Гвиниашвили (19-21-4, 15 КО).

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Напомним, что 7 июня Богачук в восьмом поединке на профессиональном ринге эффектным ударом в печень отправил в нокаут мексиканского джорнимена Сесар Сориано Берумена (26-38-3, 16 КО).

В 23:00 в Москве начнется главный бой вечера, в котором за кубок Мохамеда Али сойдутся украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев.

Персона
Сергей Богачук
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Ещё трое украинских карателей подорвались на собственной мине в районе Авдеевки. Их разорвало на куски и разбросало в радиусе 30 метров. Сидели бы в своей "украине" - были бы целые...
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Та укропы - все пидорасы.
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
ДЯЧОК СТЬОПА, на гейпрад ходил, педик?... )
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Махал Махалыч, Но почему же украинцы - всё время распускают сопли, и голосят на весь свет, о том, что якобы Россия - отняла у них Крым, и - надавала им по соплям на Донбассе?... )
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