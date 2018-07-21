Непобедимый украинский боксер нокаутом выиграл бой в Москве

Перспективный украинский боксер Сергей Богачук (10-0, 10 КО) в андеркарде финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) добыл свою десятую победу на профессиональном ринге. В Москве 23-летний уроженец Винницы завершил техническим нокаутом бой с представителем Грузии Николози Гвиниашвили (19-21-4, 15 КО).

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Напомним, что 7 июня Богачук в восьмом поединке на профессиональном ринге эффектным ударом в печень отправил в нокаут мексиканского джорнимена Сесар Сориано Берумена (26-38-3, 16 КО).

В 23:00 в Москве начнется главный бой вечера, в котором за кубок Мохамеда Али сойдутся украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев.