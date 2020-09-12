Непобедимый украинский боксер нокаутировал россиянина в Екатеринбурге. Видео

Максим Иншаков Бокс 19:59, 12.09.2020

Небитый украинский боксер Зоравор Петросян (9-0, 4 КО) добыл яркую победу над представителем России Евгением Ваземым (9-12, 4 КО).

Бой в первом полусреднем весе на вечере профессионального бокса RCC Boxing в Екатеринбурге завершился досрочно.

В четвертом раунде 22-летний уроженец Полтавы просто смял оппонента градом ударов. Рефери остановил встречу, присудив победу подопечному Вячеслава Сенченко техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Петросян на вечере профессионального бокса Sparta Boxing Promotions в Киеве пушечными ударами сломал ребро представителю Мексики Гуадалупе Акосте (13-4, 8 КО).

После седьмого раунда угол Акосты решил отказаться от продолжения поединка.

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