Непобедимый украинский боксер "наехал" на "Динамо"

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО), резко отреагировал на драку футболистов "Динамо" и "Шахтера", которая состоялась после матча на "Олимпийском".

"Динамо" не умеет достойно проигрывать. А пора бы уже научиться", – написал наш полусредневес в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 3-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Динамо" - "Шахтер" завершилась со счетом 1:2. Победный гол во втором тайме забил Марлос.

После матча главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич на пресс-конференции оценил игру своих подопечных.

Напомним, что 10 марта Шелестюк триумфально вернулся в ринг после 19-месячного перерыва в карьере. 33-летний уроженец Макеевки победил Мартина Анхела Мартинеса (19-17-1, 12 KO).

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