Непобедимый украинский боксер избил ветерана в Испании

Непобедимый украинский боксер Олег Малиновский (24-0, 7 KO) добыл очередную победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Бильбао, Испания, 31-летний киевлянин нанес 12-е поражение 36-летнему ветерану бокса Алексу Мору (10-12-6, 4 КО) из Доминиканы. Поединок в полулегком весе продлился все 8 раундов. По итогам судьи единогласно присудили победу нашему соотечественнику.

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В июне прошлого года Малиновский (23-0, 7 КО) победил техническим нокаутом Уоллингтона Оробио (19-4, 16 КО) из Колумбии. Встреча на ринге киевского Дворца спорта завершилась в пятом раунде после того, как колумбиец не смог продолжать бой.

В позапрошлом году Олег в непростом 8-раундовом бою в полулёгком весе (до 57,2 кг) оказался сильнее стойкого бразильского джорнимена Исайи Сампайо (21-13, 21 КО).

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