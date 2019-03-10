Непобедимый украинский боксер эффектно выиграл бой в США

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) триумфально вернулся в ринг после 19-месячного перерыва в карьере. 33-летний полусредневес победил Мартина Анхела Мартинеса (19-17-1, 12 KO).
Тарас Шелестюк
Twitter.com/thompsonboxing
Уроженец Макеевки в главном событии частного шоу Thompson Boxing Promotions "Ночь чемпионов" в Ориндже (Южная Калифорния, США) в 8-раундовом поединке добыл победу по очкам (80-71,80-71, 80-71).
Наш соотечественник владел инициативой в течение всего боя и в 4-м раунде мощным кроссом потряс соперника.
В 6-й трехминутке удар Тараса едва не выбросил представителя Мексики за пределы ринга.
В концовке украинский боксер имел еще несколько возможностей досрочно завершить встречу, однако нокаутировать мексиканца так и не смог.
Тарас Шелестюк
Twitter.com/thompsonboxing
Напомним, что Тарас – бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге он провел 16 боев и во всех победил, десять раз – нокаутом.
В июле 2017 года Шелестюк, владеющий чемпионским титулом WBO NABO в полусреднем весе, добыл яркую победу над Хесусом Альваресом Родригесом.
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