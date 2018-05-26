Непобедимый украинский боксер добыл яркую победу нокаутом

Непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (7-0, 6 КО) нокаутировал в первом раунде боксера из Малави (Восточная Африкка) Алика Гогодо (4-2, 3 КО). Поединок прошел на вечере бокса в Йоханнесбурге, ЮАР.

С первых секунд поединка Сиренко занял центр ринга, уверенно прижимая оппонента к канатам. За десять секунд до конца первой трехминутки 23-летний киевлянин потряс своего оппонента тяжелым ударом правой в голову.

Сразу после этого Влад развил свою атаку, донеся до цели несколько левых хуков, которые и отправили малавийца в нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта Сиренко на вечере бокса в Вене в первом же раунде нокаутировал Ласло Тота (21-18, 15 КО).