Непобедимый украинский боксер добыл яркую победу нокаутом - опубликовано видео

Непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (6-0, 5 КО) добыл яркую победу нокаутом в своем шестом поединке на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Вене (Австрия) 23-летний киевлянин в первом же раунде "потушил свет" для венгра Ласло Тота (21-18, 15 КО).

Как сообщал "Обозреватель", в июне прошлого года Сиренко провел эффектный бой в Кейптауне, где вырубил соперника уже на 30-й секунде первого раунда.

Ранее Влад нокаутировал конголезца Пето Капелу также в первом раунде.

Напомним, что в субботу, 17 марта, украинец Александр Гвоздик будет драться с французом Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.