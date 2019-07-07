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Непобедимый боксер из Харькова добыл эффектную победу в Польше

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Уроженец Харькова Федор Черкашин (9-0, 6 КО), принявший в 2018-м гражданство Польши, добыл эффектную победу над австралийцем Весом Каппером (20-4, 12 КО).

Поединок прошел на Муниципальном стадионе в польском Жешуве и завершился победой 23-летнего экс-украинца единогласным решением судей.

Вашему вниманию весь бой на видео и лучшие моменты

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Персона
Федор Черкашин
Место
Польша
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