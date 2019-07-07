Непобедимый боксер из Харькова добыл эффектную победу в Польше

Уроженец Харькова Федор Черкашин (9-0, 6 КО), принявший в 2018-м гражданство Польши, добыл эффектную победу над австралийцем Весом Каппером (20-4, 12 КО).

Поединок прошел на Муниципальном стадионе в польском Жешуве и завершился победой 23-летнего экс-украинца единогласным решением судей.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что небитый украинский супертяжеловес Александр Захожий (12-0, 10 КО) в кровавом бою нокаутировал 30-летнего Срдана Говедарицу (7-8, 6 КО).

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