Непобедимый украинский боксер бросил вызов чемпиону мира

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) рассказал о желании подраться с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).

На своей странице в Instagram наш соотечественник поделился мнением о том, что их бой претендовал бы на звание лучшего поединка года. Украинец заявил, что хочет боксировать с самыми сильными соперниками.

"Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Также хочу боксировать с лучшими и на профессиональном ринге. Верю, что наш бой с Кроуфордом стал бы претендентом на поединок года. Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не изъявляли желания драться со мной", – написал Шелестюк.

Тарас Шелестюк вызвал на бой Теренса Кроуфорда Instagram Тараса Шелестюка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас вышел в ринг против 68-летнего Микки Рурка.