Непобедимый супертяж выиграл бой нокаутом, "ужалив" в висок

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9-0-0, 9 КО) одержал досрочную победу над Нэйтом Хэвеном (9-3-0, 7 КО).

На вечере бокса в Голливуде (Флорида, США) 28-летний уроженец Рудного уложил оппонента нокаутом. Во втором раунде Ивану удался, казалось незаметный, удар в висок, который моментально сложил американца.

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Напомним, что Дычко перешел в профи в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиад-2012 и 2016. Все свои бои он провел в США.

Новости Британский боксер победил эффектным нокаутом в чемпионском бою

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский боксер добыл яркую победу на профессиональном турнире по тайскому боксу "Muay-thai Super Champ". В первом раунде уроженец Херсона попал в нокдаун, но уже во следующем смог собраться и нанести убийственный удар по корпусу.

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