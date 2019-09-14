Известный российский супертяжеловес Сергей Кузьмин (15-1, 11 KO) потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

На вечере бокса в Нью-Йорке 32-летний Кузьмин проиграл американцу Майклу Хантеру (18-1, 12 KO) титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA.

В 5-й трехминутке Хантер удачным левым хуком отправил своего оппонента в нокдаун. Американец владел инициативой большинство раундов, но изредка пропускал острые контрвыпады соперника. Встреча завершилась единогласным решением судей: 117-110.

Отметим, что на этом же вечере бокса Девин Хэйни (22-0, 14 КО) нанес поражение российскому боксеру Зауру Абдуллаеву (11-1, 7 КО) и стал официальным претендентом на пояс WBC в легком весе, которым владеет Василий Ломаченко.

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