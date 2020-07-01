Непобедимый мексиканский боксер умер в 21 год

Хавьер Гонсалес умер от рака в 21 год (Источник фото - www.boxingscene.com).

Надежда мексиканского бокса Хавьер Гонсалес умер в возрасте 21 года, не сумев побороть рак.

Как сообщает издание BoxingScene, в июне 2019 года у него был выявлен инвазивный рак в лимфоузлах шеи и паха.

Гонсалес провел 180 поединков на любительском уровне и выиграл три "золота" на национальных соревнованиях.

Начав профессиональную карьеру в конце 2015 года, мексиканец добыл несколько сенсационных побед над более именитыми соперниками, поэтому ему пророчили большое будущее. Его последний бой состоялся 13 апреля 2019 года.

Гонсалес одержал 15 побед в 15 поединках, 11 из которых закончил нокаутом. Он выступал в первом полусреднем весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мексике умер легендарный футболист Аарон Падилья.