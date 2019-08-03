Непобежденный боксер из Гондураса Гарольд Кальдерон (21-0, 14 КО) добыл эффектную победу над аргентинцем Диего Висенте Пересом (13-8-1, 11 КО).

Поединок на вечере бокса в Майами (США) завершился в первом же раунде. В одном из моментов Перес пропустил неуловимый джеб от чемпиона WBC Latino. Этот удар стал для боксера из Аргентины фатальным.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на нокаут от удара, который в сети успели окрестить "нежным касанием".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поединок на вечере бокса на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США) ознаменовался невероятным нокдауном в первом раунде. Американский супертяж от удара вылетел с ринга.

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