Непобедимый чемпион мира нокаутом выиграл титульный бой. Видео

Максим Иншаков Бокс 11:26, 15.11.2020 Обновлено: 11:32, 15.11.2020

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) победил экс-чемпиона мира Келла Брука (39-3, 27) и защитил свой титул.

Главный поединок боксерского вечера в Лас-Вегасе завершился досрочно.

Кроуфорд - Брук

Встреча началась для 33-летнего Кроуфорда нелегко. Брук хорошо атаковал, держа соперника на дистанции. Перелом произошел в четвертой трехминутке, когда Теренсу удалось донести правый боковой.

Брук стал отходить к канатам, где пропустил еще несколько ударов. После того, как рефери отсчитал нокдаун Кроуфорд бросился в атаку, став избивать оппонента. Судья остановил бой, присудив победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) добыл эффектную победу над Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 КО), завоевав пояса чемпиона мира WBA в первом легком и легком дивизионах.

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