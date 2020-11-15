Непобедимый чемпион мира нокаутом выиграл титульный бой. Видео

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) победил экс-чемпиона мира Келла Брука (39-3, 27) и защитил свой титул.

Главный поединок боксерского вечера в Лас-Вегасе завершился досрочно.

Встреча началась для 33-летнего Кроуфорда нелегко. Брук хорошо атаковал, держа соперника на дистанции. Перелом произошел в четвертой трехминутке, когда Теренсу удалось донести правый боковой.

Брук стал отходить к канатам, где пропустил еще несколько ударов. После того, как рефери отсчитал нокдаун Кроуфорд бросился в атаку, став избивать оппонента. Судья остановил бой, присудив победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) добыл эффектную победу над Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 КО), завоевав пояса чемпиона мира WBA в первом легком и легком дивизионах.