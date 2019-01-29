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Непобедимый чемпион мира готов на пойти на радикальный шаг ради боя с Ломаченко

3.1тЧитать материал на украинском

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе Хосе Рамирес заявил, что хочет сразиться с украинцем Василием Ломаченко.

Однако их поединок может сорваться если ни один из боксеров не сменит вес.

"Я не хочу только защищать титулы, я хочу сражаться с большими именами, я хочу перейти на следующий уровень. Это боксеры, которые обладают поясами. Я хочу провести объединительный бой. Есть много выдающихся спортсменов, к примеру, Мэнни Пакьяо, Ломаченко, если он перейдет в другую весовую категорию", - рассказал Рамирес в интервью Fight Hub TV.

Хосе Рамирес

Хосе Рамирес

Marty Solis/Top Rank

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

Менеджеры американского боксера уже выходили на представителей Ломаченко по поводу организации поединка.

"Мы уже разговаривали о бое с украинцем с моими менеджерами, с его промоутером Бобом Арумом. Ранее мы успели поговорить с ним, но он заявил, что Ломаченко не собирается переходить в полусредний вес. Возможно, у меня получится спуститься ради боя", - решился на неожиданный шаг Рамирес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация обязала Василия Ломаченко провести обязательную защиту пояса против британца Энтони Кроллы. При этом украинский боксер планировал провести объединительный бой с победителем поединка Ричард Комми – Иса Чаниев.

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Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Рамирес
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