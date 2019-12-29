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29 декабря • обновлено в 14:59
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Непобедимый боксер зверски нокаутировал соперника

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19-летний боксер из Афганистана Хасибулла Ахмади (7-0, 1 КО) по прозвищу "Калашников", добыл эффектную победу в Дубае.

Поединок во втором наилегчайшем весе против соперника из Таиланда Детнаронга Омкратока (3-10, 1 КО) был рассчитан на 6 раундов, но завершился досрочно.

Уже в 3-й трехминутке "Калашников" зверскими ударами по печени вырубил оппонента. Таиландец не смог продолжить бой после пропущенного убойного удара по корпусу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Боксер, обещавший убить Ломаченко, выиграл бой нокаутом на последних секундах

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (28-9) потерпел унизительное поражение от Жаирзиньо Розенструйка (9-0) на турнире UFC 244, который прошел в Нью-Йорке.

Знаменитый 40-летний белорус был нокаутирован 31-летним представителем Суринама уже на 29-й секунде первого раунда.

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Автор
Максим Богданов
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