Непобедимый боксер зверски нокаутировал соперника

19-летний боксер из Афганистана Хасибулла Ахмади (7-0, 1 КО) по прозвищу "Калашников", добыл эффектную победу в Дубае.

Поединок во втором наилегчайшем весе против соперника из Таиланда Детнаронга Омкратока (3-10, 1 КО) был рассчитан на 6 раундов, но завершился досрочно.

Уже в 3-й трехминутке "Калашников" зверскими ударами по печени вырубил оппонента. Таиландец не смог продолжить бой после пропущенного убойного удара по корпусу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (28-9) потерпел унизительное поражение от Жаирзиньо Розенструйка (9-0) на турнире UFC 244, который прошел в Нью-Йорке.

Знаменитый 40-летний белорус был нокаутирован 31-летним представителем Суринама уже на 29-й секунде первого раунда.

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