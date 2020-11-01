Непобедимый боксер выиграл бой "нокаутом года". Видео

Непобежденный американский боксер Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) добыл эффектную победу над Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 КО), завоевав пояса чемпиона мира WBA в первом легком и легком дивизионах.

12-раундовый поединок в Сан-Антонио на арене Alamodome завершился досрочно. В 6-м раунде 25-летний Джервонта словил мексиканца апперкотом, отправив соперника в глубокий нокаут. Удар был настолько сильным, что Санта Крус приходил в себя несколько минут.

В интернете этот момент окрестили нокаутом года.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свою вторую победу в супертяжах добыл и Александр Усик.

Поединок против британца Дерека Чисоры за титул официального претендента на бой за титул чемпиона мира по версии WBO завершился победой нашего соотечественника.

Позже появился комментарий британца, а также видео с лучшими моментами битвы.