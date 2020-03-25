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25 марта • обновлено в 22:09
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Непобедимый боксер выиграл бой брутальным нокаутом

1.5т
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Непобедимый узбекский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Исраил Мадримов (5-0, 5 KO) добыл уверенную победу над Чарли Наварро (29-10, 22 KO) и завоевал 2-ю строчку в рейтинге WBA.

В 6-м раунде Наварро пропустил внушительный удар по корпусу и попал в нокдаун. Боксер смог подняться, но почти сразу же вновь оказался на канвасе от убойного бокового. Рефери остановил встречу, присудив победу Мадримову.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете набирает популярность мощнейший нокаут от двухметрового украинского боксера муай-тай Олега Приймачова.

29-летний уроженец села Засулля (Лубенский район, Полтавская область), который в прошлом году выиграл чемпионат мира, вырубил оппонента убийственный ударом колена в голову.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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