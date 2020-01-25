Главная Новости
25 января • обновлено в 13:20
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Непобедимый боксер сенсационно проиграл нокаутом

997
Читать материал на украинском

Непобедимый узбекский боксер Равшанбек Умурзаков (10-1, 7 КО) потерпел сенсационное поражение от венесуэльца Эснейкера Корреа (14-2-1, 12 КО).

Десятираундовый поединок в легком весе на вечере бокса в Екатеринбурге (Россия) завершился неожиданным "апсетом" в седьмом раунде. Пропустив мощный апперкот узбек опустился на колено, после чего рефери отсчитал нокдаун. Вернуться в бой Умурзаков не смог - его тренер принял решение сдаться.

Новости
Знаменитый боксер брутальным нокаутом завоевал чемпионский титул

Как сообщал OBOZREVATEL, боец MMA отбил атаку соперника и отправил его в страшный нокаут. Поединок между двумя американскими бойцами закончился досрочно.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги