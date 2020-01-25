Непобедимый боксер сенсационно проиграл нокаутом

Непобедимый узбекский боксер Равшанбек Умурзаков (10-1, 7 КО) потерпел сенсационное поражение от венесуэльца Эснейкера Корреа (14-2-1, 12 КО).

Десятираундовый поединок в легком весе на вечере бокса в Екатеринбурге (Россия) завершился неожиданным "апсетом" в седьмом раунде. Пропустив мощный апперкот узбек опустился на колено, после чего рефери отсчитал нокдаун. Вернуться в бой Умурзаков не смог - его тренер принял решение сдаться.

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Как сообщал OBOZREVATEL, боец MMA отбил атаку соперника и отправил его в страшный нокаут. Поединок между двумя американскими бойцами закончился досрочно.

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