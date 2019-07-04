Непобедимый боксер "побил" лидера сборной Украины

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов вышел в ринг с украинским супертяжеловесом Александром Захожим (12-0, 10 КО)
Непобедимый боксер дал небольшой мастер-класс звёздному баскетболисту, продемонстрировав технику ведения боя, а также поделился тонкостями постановки блоков.
"Левой-левой", - руководил процессом Захожий. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
@zakhozhiy_alexandr поспаринговал с капитаном сборной Украины по баскетболу @slava5555 😳 . Перспективный супертяж дал небольшой мастер-класс звёздному баскетболисту 💪 . #бокс #баскетбол #захожий #кравцов #лакипанчнет #boxing #basketball #zakhozhiy #kravtsov #luckypunchnet
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня Захожий (12-0, 10 КО) нокаутировал 30-летнего Срдана Говедарицу (7-8, 6 КО).
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