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Непобедимый боксер "побил" лидера сборной Украины

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Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов вышел в ринг с украинским супертяжеловесом Александром Захожим (12-0, 10 КО)

Непобедимый боксер дал небольшой мастер-класс звёздному баскетболисту, продемонстрировав технику ведения боя, а также поделился тонкостями постановки блоков.

"Левой-левой", - руководил процессом Захожий. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня Захожий (12-0, 10 КО) нокаутировал 30-летнего Срдана Говедарицу (7-8, 6 КО).

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Персоны
Вячеслав КравцовАлександр Захожий
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