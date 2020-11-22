Непобедимый боксер победил эффектным нокаутом. Видео

Небитый итальянский боксер Алессандро Ригуччини (25-0, 21 КО) добыл эффектную победу над мексиканцем Иваном Альваресом (29-11-1 КО).

Поединок на турнире в Тихуане (Нижняя Калифорния, Мексика) завершился досрочным нокаутом.

На 16-й секунде третьего раунда Альварес пропустил мощнейший удар по корпусу, который намертво свалил его на канвас. Арбитр сразу остановил бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) победил экс-чемпиона мира Келла Брука (39-3, 27) и защитил свой титул.

Главный поединок боксерского вечера в Лас-Вегасе завершился досрочно.