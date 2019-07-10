Непобедимый боксер нокаутировал соперника "смертельным" ударом

Непобедимый казахстанец Нурзат Сабиров (9-0, 8 КО) добыл эффектную победу над венгром Ласло Тотом.

Поединок в рамках вечера бокса в Тетфор Мине (Канада) завершился победой Сабирова нокаутом.

Успех казаху принес молниеносный удар в живот в начале второго раунда, который в комментариях к видео фанаты назвали "смертельным". OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский боксер суперсреднего веса Денис Чечета (9-14-2, 8 КО) потерпел разгромное поражение нокаутом от трехкратного чемпиона Казахстана Армана Рысбека (6-0, 5 КО).

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