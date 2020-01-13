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13 января • обновлено в 17:44
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Непобедимый боксер нокаутировал соперника и потерял сознание

1.3т
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Не имеющий поражений американский боксер Джордж Ринкон одержал очередную досрочную победу над аргентинцем Диего Пересом, но сразу же после поединка потерял сознание.

Джордж Ринкон

Джордж Ринкон

Twitter

Поединок завершился в первом раунде – Ринкон трижды отправил соперника на настил, и рефери остановил бой в пользу американца. Боксер отправился в свой угол и упал, у него начались судороги. Он пришел в себя через несколько минут и его отправили в больницу.

Отмечается, что во время поединка Джордж не пропустил ни одного удара, который мог бы вызвать серьезные последствия.

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Автор
Денис Карпов
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