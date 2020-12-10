Непобедимый боксер назвал неожиданную причину поражения Ломаченко в бою с Лопесом

Непобедимый экс-чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) считает, что Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) не хватило мужества в поединке за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

В интервью изданию BoxingScene американец сказал, что, по его мнению, причиной поражения украинца стали не его габариты или навыки. Шакур заявил, что Василий поверил в силу соперника и боялся, когда вышел на ринг.

"Я смотрел бой Ломаченко с Теофимо и то, как он дрался, не вызвало у меня никакого уважения. Я считаю, что проблемой Василия в этом поединке стали не габариты и навыки, как все говорят, а недостаток мужества. Он поверил в силу Лопеса, в мощность его ударов, а затем вышел на ринг напуганным и не бил соперника на протяжении шести раундов подряд. Я называю эту причину, поскольку вы сами видели: когда Ломаченко пытался бить Теофимо, у него получалось. Он просто был слишком напуган", – поделился своим мнением Стивенсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопес победил нашего соотечественника единогласным решением судей и сенсационно стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Позже Теофимо заявил, что их возможный реванш закончится еще одним его триумфом в 100 случаях из 100.