Непобедимый боксер мощным нокаутом выбил соперника с ринга. Видео

Максим Иншаков Бокс 11:16, 20.12.2020 Обновлено: 11:23, 20.12.2020

Мексиканский боксер Джулиан Фернандес (14-3, 11 КО) потерпел разгромное поражение в поединке против кубинца Фрэнка Санчеса (17-0, 12 КО).

Встреча состоялась в андекарте поединка Канело – Смит и звершилась досрочно.

Фрэнк Санчес

По ходу всего боя 28-летний Санчес полностью доминировал на канвасе, избивая оппонента.

Фрэнк Санчес уверенно атаковал соперника

Развязка наступила в 7-м раунде, когда Фернандес пропустил убийственный правый боковой. Удар потряс представителя Мексики, он начал заваливаться на канат, когда следующий хук выбросил его за пределы ринга.

Джулиан Фернандес
кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном вечере боя в Техасе мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (54-1-2, 36 КО) победил представителя Великобритании Каллума Смита (27-1, 19 КО) и стал чемпионом мира в суперсреднем весе по версиям WBA Super и WBC.

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