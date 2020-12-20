Непобедимый боксер мощным нокаутом выбил соперника с ринга. Видео

Мексиканский боксер Джулиан Фернандес (14-3, 11 КО) потерпел разгромное поражение в поединке против кубинца Фрэнка Санчеса (17-0, 12 КО).

Встреча состоялась в андекарте поединка Канело – Смит и звершилась досрочно.

По ходу всего боя 28-летний Санчес полностью доминировал на канвасе, избивая оппонента.

Развязка наступила в 7-м раунде, когда Фернандес пропустил убийственный правый боковой. Удар потряс представителя Мексики, он начал заваливаться на канат, когда следующий хук выбросил его за пределы ринга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном вечере боя в Техасе мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (54-1-2, 36 КО) победил представителя Великобритании Каллума Смита (27-1, 19 КО) и стал чемпионом мира в суперсреднем весе по версиям WBA Super и WBC.