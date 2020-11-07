Непобедимый боксер брутальным апперкотом завоевал чемпионский пояс. Видео

Максим Иншаков Бокс 17:29, 7.11.2020 Обновлено: 17:38, 7.11.2020

Непобедимый японский боксер Джунто Накатани (21-0, 16 KO) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, эффектно нокаутировав филиппинца Гьемеля Маграмо (24-2, 20 KO).

Бой за титул в наилегчайшем весе прошел в Токио и завершился досрочно.

В 8-м раунде 26-летний Маграмо пропустил мощнейший апперкот слева и рухнул на канвас. Рефери остановил бой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября непобежденный американский боксер Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) добыл эффектную победу над Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 КО), завоевав пояса чемпиона мира WBA в первом легком и легком дивизионах.

12-раундовый поединок в Сан-Антонио на арене Alamodome завершился досрочно.

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