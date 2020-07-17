Непобедимый американский боксер умер в 24 года

Непобедимый американский боксер Трэвелл Мэзион умер в возрасте 24 лет в результате автомобильной аварии.

Как сообщает издание TMZ, он неожиданно выехал на встречную полосу и врезался в два транспортных средства. Мэзион моментально погиб в результате лобового столкновения со вторым автомобилем, 61-летний водитель которого умер после прибытия в больницу.

"Мэзион был добрым и харизматичным молодым человеком, выступления которого на ринге приводили фанатов в восторг. Мы приносим глубочайшие соболезнования его семье", – прокомментировали его смерть в промоутерской компании Golden Boy.

Американец выиграл все 17 поединков, в которых принимал участие. Последний его бой состоялся в январе 2020 года против Фернандо Кастанеды и закончился нокаутом на 58-й секунде первого раунда после того, как Мэзион нанес своему сопернику сокрушительный удар в корпус.

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