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21 апреля • обновлено в 17:12
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Непобедимый американский боксер извинился за расистский выпад в адрес Ломаченко

1.2т
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Непобедимый американский боксер Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) заявил, что не является расистом и выступает против дискриминации, в ответ на критику из-за его слов о бое с Василием Ломаченко.

Как сообщает издание The Independent, несколько дней назад темнокожий американец отвечал на вопрос о возможном поединке против украинца, сказав, что "никогда в жизни не проиграет белому парню, и ему все равно, что на это скажут другие".

Дэвин Хэйни

Дэвин Хэйни

talkSPORT

Эти слова вызвали негодование социальных сетях не только среди обычных пользователей, но и среди боксеров. Его соотечественник Райан Гарсия написал, что боксеры "должны уважать друг друга вне зависимости от расы".

Вскоре после этого Хэйни заявил, что не является расистом и никогда им не был.

"Я не расист и никогда им не был. Я просто хочу достичь больших успехов. Я только что разговаривал с президентом WBC Маурисио Сулейманом и заверил его, что хочу быть примером для подражания и выступаю против дискриминации по всех ее проявлениях", - сказал американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Дэвина Хэйни Билл отправил Ломаченко на пенсию, сказав, что "очень короткая карьера" украинца подходит к концу.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
расизм
Персона
Василий Ломаченко
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Негр расист?)
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ч у б а т ы е, вас хозяева нагнули. Марш в хлев...)))
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