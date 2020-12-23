Непобедимый американский боксер бросил вызов Ломаченко

Непобедимый боксер Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО), который выступает во втором полулегком весе (до 59 кг), бросил вызов украинцу Василию Ломаченко (14-2, 10 КО).

На своей странице в Twitter американец заявил, что ради боя с нашим соотечественником он готов отказаться от поединка за пояс. Шакур хочет проверить, действительно ли проблемы украинского боксера были связаны с тем, что легкий вес (до 61,2 кг) ему не очень подходит.

"Если бы Ломаченко опустился во второй полулегкий вес, то к черту этот бой за пояс. Мы бы могли провести наш поединок следующим, я не против. Если вы считаете, что проблема Василия была в весе, и фанаты хотят увидеть этот поединок, то давайте сделаем это", – написал Стивенсон.

Отметим, что с 2019 года по июль 2020-го американец удерживал титул чемпиона мира в полулегком весе (до 57,153 кг) по версии WBO, но перешел во второй полулегкий. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2016 в легчайшем весе (до 54 кг).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ломаченко в первом интервью после сенсационного поражения в бою с Теофимо Лопесом рассказал о своих планах на будущее.