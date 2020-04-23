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23 апреля • обновлено в 13:34
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Непобедимому американцу Хэйни угрожали убийством из-за оскорбления Ломаченко

1.6т
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Непобедимый американский боксер Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) рассказал, что регулярно получает смертельные угрозы после расистских слов в адрес Василия Ломаченко.

В недавнем интервью Хэйни сказал, что "никогда не проиграет белому парню", за что был жестко раскритикован в сети. Некоторые фанаты переходят черту и угрожают американцу расправой.

Дэвин Хэйни

Дэвин Хэйни

EssentiallySports

"Я даю очень много интервью. Пришел момент, когда люди читают то, что я сказал, вырывают фразы из контекста и перекручивают их. Я не имел ввиду ничего подобного. Я не расист и выступаю против дискриминации во всех ее проявлениях. Эта ситуация станет для меня уроком", – цитирует слова Хэйни издание Boxing News 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Дэвина Хэйни Билл отправил Ломаченко на пенсию, сказав, что "очень короткая карьера" украинца подходит к концу.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Василий Ломаченко
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