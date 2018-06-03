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Украинского боксера "нокаутировали" на Оболони

2.8тЧитать новость на украинском

Непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика (8-0, 4 KO) шутливо отправил в нокаут первый в истории Украины скелетонист-олимпиец Влад Гераскевич. Встреча двух знаменитых спортсменов прошла в Киеве на Оболонской набережной в рамках Олимипйского дня.

Первые минуты спарринга прошли уверенно для Дениса. Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне поработал на публику, а затем внезапно "пропустил" удар и оказался на настиле ринга.

Новости
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик попался на краже

Денис Беринчик

isport.ua

Денис Беринчик

isport.ua

Денис Беринчик

isport.ua

Денис Беринчик

isport.ua

Денис Беринчик

isport.ua

Денис Беринчик

isport.ua

Напомним, что 16 декабря Беринчикзавершил техническим нокаутом поединокв легком весе против филиппинца Аллана Валлеспина (11-2-0, 8 KO).

Персона
Денис Беринчик
Место
УкраинаКиев
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